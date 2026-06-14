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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يستقبل 8979 مراجعا

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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يستقبل 8979 مراجعا
 
الأحد، 14-06-2026 11:46 م

الوكيل الإخباري- تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية للأهل والأشقاء في قطاع غزة، يواصل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تقديم خدماته الطبية والإنسانية من خلال كوادره الطبية والتمريضية المؤهلة.

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وقال قائد القوة: "إن الطواقم الطبية والتمريضية تتعامل مع مختلف الحالات المرضية والإصابات بكفاءة وجاهزية عاليتين، وتُجري العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الطبية الطارئة وصرف العلاجات اللازمة للمراجعين" مؤكداً استمرار المستشفى في أداء رسالته الإنسانية والطبية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في قطاع غزة.


بدوره، بين مدير المستشفى أن عدد الحالات التي تعاملت معها كوادر المستشفى منذ الحادي عشر من أيار الماضي ولغاية اليوم بلغ 8979 حالة، جرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها في مختلف الأقسام، مشيراً إلى إجراء 59 عملية جراحية كبرى، و100 عملية جراحية صغرى ومتوسطة، إضافة إلى تركيب 67 طرفاً صناعياً للمصابين من خلال وحدة دعم مبتوري الأطراف ضمن مبادرة "استعادة الأمل"، ليصل العدد الإجمالي للأطراف الصناعية التي تم تركيبها منذ انطلاق المبادرة إلى أكثر من 1100 طرف صناعي.


من جهتهم، أعرب أهالي جنوب قطاع غزة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية في دعم الشعب الفلسطيني، مشيدين بالمواقف الأردنية الثابتة والدعم الإنساني والطبي المتواصل الذي يسهم في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.


يُشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يضم عيادات طبية متخصصة تغطي مختلف المجالات الطبية، تشمل الباطنية، والجراحة العامة، والعظام، والنسائية، والأطفال، والطب العام، إلى جانب غرف العمليات، ومختبر الأشعة، والصيدلية، وقسم الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الحرجة والعاجلة.

 
 


gnews

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أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يستقبل 8979 مراجعا



 
 






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