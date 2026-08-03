المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 ينظم يوماً إعلامياً مفتوحاً

الوكيل الإخباري- نظم المستشفى الميداني الأردني (جنوب غزة/10)، يوماً إعلامياً مفتوحاً، تناول خلاله جهود كوادره في تقديم الخدمات الطبية والإنسانية للأهالي في قطاع غزة، والتخفيف من الضغط على المستشفيات العاملة، وفي مقدمتها (مجمع ناصر الطبي)، في وقت يواصل فيه استقبال ما بين (700 - 1000) مراجع يومياً.

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