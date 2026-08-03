المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 ينظم يوماً إعلامياً مفتوحاً

وأكد قائد قوة المستشفى أن مبادرة (استعادة الأمل) عالجت المئات من مبتوري الأطراف منذ انطلاقها، بالتزامن مع تنفيذ المكرمة الملكية لإجلاء الأطفال المرضى للعلاج في الأردن، إلى جانب توسيع الخدمات الطبية بافتتاح (7) عيادات اختصاص وطوارئ جديدة في منطقة تل الهوى شمال غزة.
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