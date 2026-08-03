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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 ينظم يوماً إعلامياً مفتوحاً

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 ينظم يوماً إعلامياً مفتوحاً
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 ينظم يوماً إعلامياً مفتوحاً
 
الإثنين، 03-08-2026 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   نظم المستشفى الميداني الأردني (جنوب غزة/10)، يوماً إعلامياً مفتوحاً، تناول خلاله جهود كوادره في تقديم الخدمات الطبية والإنسانية للأهالي في قطاع غزة، والتخفيف من الضغط على المستشفيات العاملة، وفي مقدمتها (مجمع ناصر الطبي)، في وقت يواصل فيه استقبال ما بين (700 - 1000) مراجع يومياً.

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وأكد قائد قوة المستشفى أن مبادرة (استعادة الأمل) عالجت المئات من مبتوري الأطراف منذ انطلاقها، بالتزامن مع تنفيذ المكرمة الملكية لإجلاء الأطفال المرضى للعلاج في الأردن، إلى جانب توسيع الخدمات الطبية بافتتاح (7) عيادات اختصاص وطوارئ جديدة في منطقة تل الهوى شمال غزة.

 
 


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