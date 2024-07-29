المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يتعامل مع أكثر من 38 ألف مراجعاً

الوكيل الإخباري- تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، واصل طاقم المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة/3 تقديم خدماته الطبية والعلاجية والإنسانية للأهل في جنوب قطاع غزة، دعمًا لقطاع غزة طبيًا وصحيًا، ووقوفًا إلى جانبهم ومساندتهم.



وقال قائد القوة: "إن المستشفى يمثل لفتة إنسانية ملكية وامتدادًا لمسيرة الخير والعطاء الأردنية منذ انطلاقه وحتى هذه اللحظة." وأشار إلى أن الطواقم الطبية تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء في جنوب قطاع غزة.



من جانبه، بين مدير المستشفى الميداني أن إجمالي عدد مراجعي المستشفى منذ وصوله أرض المهمة في السادس والعشرين من حزيران حتى اليوم تجاوز 38 ألف مراجع، وبلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها 292 عملية كبرى و1251 عملية صغرى.



ومن جانبهم، عبر المراجعون عن شكرهم وامتنانهم لمكارم الأردن المتواصلة، وهذه الوقفة الهاشمية الأصيلة تجاه الأهل في قطاع غزة، بإقامة المستشفى الميداني الأردني وإدامة عمله، مما يجسد التلاحم والتواصل المستمر بين الشعبين الشقيقين، معربين عن خالص أمنياتهم للأردن ملكًا وشعبًا بالتقدم والازدهار.







