 
الأحد 2024-08-18 06:56 م
 

 

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الأحد، 18-08-2024 05:24 م

الوكيل الإخباري-   وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 اليوم الأحد، مساعدات غذائية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية نصرةً للأهل في قطاع غزة.


وقال قائد قوة المستشفى: استمراراً لجهود الخير الهاشمية التي تحمل معها أسمى معاني المحبة والوفاء لأهلنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، قامت طواقم المستشفى الميداني الأردني بتوزيع (1000) طردٍ خيريٍ تضمنت مواد غذائية وإغاثية. 


من جهتهم، عبر أهالي القطاع عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والموقف الأردني الثابت والداعم لهم، واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تقوم به من دور إنساني وطبي تجاه قطاع غزة

gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 34.165 مليار دينار حجم القروض والتسهيلات في نصف عام

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية منح دراسية للأردنيين في الأزهر الشريف

تعبيرية

أخبار الشركات في العصر الرقمي: أثر المرونة والقدرة على التكيف لدى العلامات التجارية لإدارة فعالة أثناء الأزمات

مؤسسة كهرباء (لبنان)

عربي ودولي الجزائر ستزود لبنان بالوقود فورا لتشغيل محطات الكهرباء

شاحنات جديدة من الأردن إلى غزة

أخبار محلية 118 شاحنة جديدة من الأردن إلى غزة

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع

العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

مديرية الأمن العام

أخبار محلية البحث الجنائي يكشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بمنطقة شفا بدران



 


الأكثر مشاهدة