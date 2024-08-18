المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع

الوكيل الإخباري- وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 اليوم الأحد، مساعدات غذائية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية نصرةً للأهل في قطاع غزة.



وقال قائد قوة المستشفى: استمراراً لجهود الخير الهاشمية التي تحمل معها أسمى معاني المحبة والوفاء لأهلنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، قامت طواقم المستشفى الميداني الأردني بتوزيع (1000) طردٍ خيريٍ تضمنت مواد غذائية وإغاثية.