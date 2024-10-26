المستشفى الميداني الأردني/ جنوب غزة 4 يبدأ توزيع المساعدات في القطاع

وتعمل كوادر المستشفى والمسؤولين على توزيع الطرود والمعونات الغذائية في جنوب القطاع، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية نصرةً للأهل في قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
المستقلة للانتخاب تشارك كمراقب دولي على الانتخابات في جورجيا
-
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء وجامعة شمال غربي الصين
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً
-
الأردن يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران
-
القوات المسلحة: لم يسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية
-
1159 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي اليوم
-
الحزن يخيم على الوسط التربوي برحيل الحلايبة والجراح
-
البندورة والخيار والكوسا.. أسعار الخضار في السوق المركزي