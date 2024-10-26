 
السبت 2024-10-26 01:45 م
 

المستشفى الميداني الأردني/ جنوب غزة 4 يبدأ توزيع المساعدات في القطاع

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
السبت، 26-10-2024 01:11 م
الوكيل الإخباري-   بدأت طواقم المستشفى الميداني الأردني/ جنوب غزة 4 بتوزيع مساعدات على أهالي قطاع غزة السبت.اضافة اعلان


وتعمل كوادر المستشفى والمسؤولين على توزيع الطرود والمعونات الغذائية في جنوب القطاع، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية نصرةً للأهل في قطاع غزة.
 
gnews

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