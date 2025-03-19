 
الأربعاء 2025-03-19 04:02 م
 

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5 يستقبل 24 جريحا أصيبوا بالقصف الاسرائيلي

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 19-03-2025 03:30 م
الوكيل الإخباري-   استقبل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة أمس الثلاثاء عشرات الإصابات الناتجة عن استئناف إسرائيل للغارات الجوية على القطاع، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة لهم من قبل كوادر المستشفى الميداني.اضافة اعلان


وقال قائد قوة المستشفى: إنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين الذين جرى اسعافهم للمستشفى حيث أدخل إلى الأقسام 24 مصابا جراء تجدد القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس.

بدوره بين مدير المستشفى الميداني أن الإصابات تراوحت بين نزيف داخلي وعمليات استكشاف بطن جراحي وكسور معقدة واصابات على مستوى الدماغ والشرايين واسترواح ونزيف حول الرئتين وجروح ناتجة عن الشظايا جرى التعامل معها من خلال عمليات وأقسام ومرافق المستشفى وتم تقديم ما يلزم من رعاية صحية للجرحى والمصابين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فا

منوعات لإنقاذ زواجها.. ممرضة تقتل بناتها الثلاث في أثينا

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5 يستقبل 24 جريحا أصيبوا بالقصف الاسرائيلي

أرشيفية للعاصمة عمان

الطقس متى يبدأ فصل الربيع في الاردن ؟

cfgj

أخبار الشركات فندق Signia by Hilton Amman يرحب بضيوفه في ليالي سحور رمضانية مميزة

غزة

فلسطين الاحتلال يقصف مقرا للأمم المتحدة بدير البلح ومقتل موظف أجنبي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية قرارات هامة حول استخدام المركبات في توصيل الطلبات بالاردن

ةا

فن ومشاهير تفاصيل الحلقة 3 من مسلسل "الغاوي"

صحفيون جدد يؤدون قسم النقابة

أخبار محلية صحفيون جدد يؤدون قسم النقابة



 
 




الأكثر مشاهدة