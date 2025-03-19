المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5 يستقبل 24 جريحا أصيبوا بالقصف الاسرائيلي

03:30 م

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الوكيل الإخباري- استقبل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة أمس الثلاثاء عشرات الإصابات الناتجة عن استئناف إسرائيل للغارات الجوية على القطاع، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة لهم من قبل كوادر المستشفى الميداني. اضافة اعلان





وقال قائد قوة المستشفى: إنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين الذين جرى اسعافهم للمستشفى حيث أدخل إلى الأقسام 24 مصابا جراء تجدد القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس.



بدوره بين مدير المستشفى الميداني أن الإصابات تراوحت بين نزيف داخلي وعمليات استكشاف بطن جراحي وكسور معقدة واصابات على مستوى الدماغ والشرايين واسترواح ونزيف حول الرئتين وجروح ناتجة عن الشظايا جرى التعامل معها من خلال عمليات وأقسام ومرافق المستشفى وتم تقديم ما يلزم من رعاية صحية للجرحى والمصابين.