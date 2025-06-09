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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 يجري عملية جراحية لإنقاذ حياة طفل

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الاردنية
 
الإثنين، 09-06-2025 11:20 ص

الوكيل الإخباري-   أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6، أمس الأحد، عملية جراحية ناجحة لإنقاذ حياة طفل، تم خلالها استخراج شظية كبيرة الحجم اخترقت الرقبة والبلعوم والمجرى التنفسي، وذلك من خلال استكشاف جراحي دقيق للرقبة.

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وأوضح مدير المستشفى أن الطفل كان يعاني من إصابة بالغة على مستوى الرقبة والبلعوم، حيث اخترقت الشظية مناطق حيوية وأدت إلى صعوبة في التنفس، مما شكل تهديداً مباشراً لحياته. وأضاف أن الحالة كانت حرجة، وتطلبت تدخلاً جراحياً فورياً نفذه فريق طبي متخصص يضم أطباء في الجراحة العامة، والتخدير والإنعاش، وجراحة الأطفال، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبمتابعة دقيقة من الأطباء المختصين، وتم استخراج الشظية بنجاح عن طريق الفم، وحالة الطفل الآن مستقرة.


يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 استقبل، منذ بدء مهمته بتاريخ 21 نيسان الماضي 32,723 حالة مرضية، وأجرى 358 عملية جراحية كبرى وصغرى، في إطار جهوده المتواصلة لتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع وتوفير الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة لهم.

 
gnews

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