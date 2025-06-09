المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 يجري عملية جراحية لإنقاذ حياة طفل

وأوضح مدير المستشفى أن الطفل كان يعاني من إصابة بالغة على مستوى الرقبة والبلعوم، حيث اخترقت الشظية مناطق حيوية وأدت إلى صعوبة في التنفس، مما شكل تهديداً مباشراً لحياته. وأضاف أن الحالة كانت حرجة، وتطلبت تدخلاً جراحياً فورياً نفذه فريق طبي متخصص يضم أطباء في الجراحة العامة، والتخدير والإنعاش، وجراحة الأطفال، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبمتابعة دقيقة من الأطباء المختصين، وتم استخراج الشظية بنجاح عن طريق الفم، وحالة الطفل الآن مستقرة.
يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 استقبل، منذ بدء مهمته بتاريخ 21 نيسان الماضي 32,723 حالة مرضية، وأجرى 358 عملية جراحية كبرى وصغرى، في إطار جهوده المتواصلة لتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع وتوفير الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة لهم.
-
أخبار متعلقة
-
السلامي: موسى التعمري يعاني من إصابة خفيفة والجهاز الطبي يعمل على علاجه
-
وزير الأوقاف: حالتان من الحجاج ما تزالان في المستشفى
-
رئيس الوزراء يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي
-
عجلون ومواقعها السياحية وجهة مفضلة في عيد الأضحى
-
بدء عودة الحجاج الاردنيين ومسلمي 48
-
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
-
الملك يشارك اليوم في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا
-
3341 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم