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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 ينظم حملة للتبرع بالدم

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6
 
السبت، 03-05-2025 06:47 م
الوكيل الإخباري-   نظمت مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6، السبت، حملة تبرع بالدم لتأمين الاحتياجات الطبية العاجلة والمساهمة في إنقاذ أرواح المرضى والمصابين ومساندة القطاع الصحي في دعم الجهود الطبية والعلاجية التي يبذلها في غزة.اضافة اعلان


وأكد قائد قوة المستشفى أن هذه المبادرة تأتي استجابة للظروف التي يمر بها القطاع واستمرارا للنهج الأردني الثابت في تقديم الدعم والمساندة للفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفا أن المستشفى الميداني في جنوب غزة/6، قدم خلال المبادرة ما يزيد عن 100 وحدة دم، ويواصل أداء رسالته الإنسانية والطبية بكل كفاءة وفاعلية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع.

وبين أن هذه الحملات تسهم في تأمين كميات كافية من الدم للمرضى في المستشفيات المحلية لدعم صمودهم وإغاثتهم إنسانياً.

وقال مدير المستشفى "إن هذه المبادرة التي أطلقتها المستشفى تأتي ضمن الجهود الطبية والعلاجية المتواصلة التي تقوم بها كوادر المستشفى للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي فرضتها الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أن المستشفى استقبل ومنذ بدء مهمته بتاريخ 21 نيسان الحالي، ما يزيد عن 9951 مراجعا أجرى خلالها قرابة 95 عملية جراحية كبرى وصغرى.

من جانبهم، عبّر المتبرعون من المستشفى عن فخرهم واعتزازهم بمشاركتهم في هذا العمل الإنساني، مؤكدين التزامهم التام بتقديم كل ما في وسعهم للمساهمة في التخفيف من آثار المعاناة الإنسانية التي خلفتها الأزمة الإنسانية في القطاع.
 
gnews

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أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 ينظم حملة للتبرع بالدم

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