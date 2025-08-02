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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع

المستشفى الميداني الأردني
المستشفى الميداني الأردني
 
السبت، 02-08-2025 03:34 م
الوكيل الإخباري-   وزعت قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، السبت، أكثر من 1000 طرد غذائي في مدينة خان يونس، تضمّن مواد غذائية وأساسية تلبي احتياجات الأهالي وتعزز صمودهم.اضافة اعلان


وقال قائد قوة المستشفى، إنه وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تم توزيع عدد من الطرود والمساعدات الغذائية التي تحتوي على مواد أساسية مثل الزيت والأرز والطحين، للأهل والأشقاء في قطاع غزة، من خلال الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية المتواجدة في مدينة خان يونس.

وعبّر أهالي القطاع عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني، والموقف الأردني الثابت والداعم لهم، واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تقوم به من دور إنساني وطبي تجاه قطاع غزة.

ويأتي توزيع الطرود استمرارًا لجهود الأردن المتواصلة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وحرصًا من قيادة المستشفى على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في قطاع غزة.
 
 
gnews

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