المستشفى الميداني الأردني شمال غزة /79 يوزع مساعدات غذائية وإنسانية

وقال قائد قوة المستشفى: "استمراراً لجهود الخير الهاشمية التي تحمل معها أسمى معاني المحبة والسلام لأهلنا في القطاع، وزعت طواقم المستشفى الميداني، "300" طرد خيري تضمنت مواد غذائية، لتقديم يد العون والمساعدة وللتخفيف من معاناتهم، بمنطقتي (الدرج السيد هاشم ومحيط السلام)، بالإضافة لمنطقة تل الهوى"، مضيفاً أن قرابة 1500 فلسطيني سيستفيدون من الطرود التي قدمتها إدارة المستشفى الميداني الأردني.
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