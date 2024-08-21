المستشفى الميداني الأردني شمال غزة /79 يوزع مساعدات غذائية وإنسانية

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الوكيل الإخباري- انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وفي إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية في تقديم يد العون والمساعدة للأهل في قطاع غزة، وزعت طواقم المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/79 اليوم الأربعاء، مساعدات غذائية سيّرتها الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في القطاع . اضافة اعلان



وقال قائد قوة المستشفى: "استمراراً لجهود الخير الهاشمية التي تحمل معها أسمى معاني المحبة والسلام لأهلنا في القطاع، وزعت طواقم المستشفى الميداني، "300" طرد خيري تضمنت مواد غذائية، لتقديم يد العون والمساعدة وللتخفيف من معاناتهم، بمنطقتي (الدرج السيد هاشم ومحيط السلام)، بالإضافة لمنطقة تل الهوى"، مضيفاً أن قرابة 1500 فلسطيني سيستفيدون من الطرود التي قدمتها إدارة المستشفى الميداني الأردني.