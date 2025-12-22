المستشفى الميداني الأردني غزة/8 يجري عملية جراحية نوعية ناجحة

الوكيل الإخباري- أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8، أمس الأحد، عملية جراحية نوعية لمريض يبلغ من العمر (21) عاماً، يعاني من تضخّم في الطحال نتيجة إصابته بفقر الدم (الثلاسيميا).

اضافة اعلان



وقال قائد قوة المستشفى: “إن الكوادر الطبية والتمريضية تمكنت من إجراء العملية بكفاءة عالية، في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المستشفى لتقديم خدمات طبية متقدمة للأشقاء في قطاع غزة، رغم التحديات والظروف الصعبة”، موضحاً أن العملية نُفذت على يد فريق طبي متخصص وبمشاركة كوادر التخدير والعمليات.