المستشفى الميداني الأردني غزة/8 يجري عملية جراحية نوعية ناجحة

وقال قائد قوة المستشفى: “إن الكوادر الطبية والتمريضية تمكنت من إجراء العملية بكفاءة عالية، في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المستشفى لتقديم خدمات طبية متقدمة للأشقاء في قطاع غزة، رغم التحديات والظروف الصعبة”، موضحاً أن العملية نُفذت على يد فريق طبي متخصص وبمشاركة كوادر التخدير والعمليات.
وبيّن أخصائي الجراحة العامة أن الحالة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً بسبب اعتماد المريض على نقل الدم بشكل أسبوعي، ما أدى إلى تراكم الحديد في الجسم وتأثيره على عضلة القلب، حيث جرى استئصال الطحال كاملاً بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة، وقد تكللت العملية بالنجاح.
