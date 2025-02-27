المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقدم مساعدات غذائية لأهالي شمال قطاع غزة

الوكيل الإخباري- انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وضمن الجهود التي يبذلها الأردن لدعم الأهل في قطاع غزة، وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني شمال غزة81، اليوم الخميس، مساعدات غذائية سيرتها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في شمال قطاع غزة.

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وأكد قائد قوة المستشفى أن الطواقم قامت بتوزيع (500) طرد غذائي، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الاردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع، وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف التي يعيشونها، مع قرب شهر رمضان المبارك.



من جانبهم، أعرب أهالي مدينة غزة عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ولموقف الأردن الثابت والداعم لهم، مؤكدين اعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية ودورها الإنساني والطبي المتواصل تجاه القطاع.