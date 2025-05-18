المستشفى الميداني الأردني غزة 82 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

الوكيل الإخباري- باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 82، اليوم الأحد، استقبال المرضى في شمال قطاع غزة، لتقديم خدمات طبية وعلاجية شاملة تهدف إلى التخفيف من معاناة الأهالي في القطاع.

اضافة اعلان



وأكد قائد قوة المستشفى أن المستشفى يعكس التزام الأردن برسالته الإنسانية والطبية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية تحرص على تقديم الخدمات العلاجية المتقدمة رغم الظروف والتحديات التي تواجه القطاع.



واستقبل المستشفى خلال يومه الأول 485 حالة طبية، تضمنت عمليات جراحية صغرى، وفحوصات مخبرية، ومتابعة أمراض مزمنة، إضافة إلى استقبال حالات الطوارئ من خلال عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات، لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.



ويضم المستشفى الميداني عيادات جراحية متخصصة منها: العظام، والأسنان، والباطنية، إضافةً إلى عيادات الأطفال، والنسائية، والطب العام، وغرف العمليات الكبرى والصغرى، وقسم الأشعة، وقسم المختبر، والصيدلية، ما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة للمراجعين.