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المستشفى الميداني الأردني في نابلس يجري عددًا من العمليات الجراحية الكبرى والصغرى

العمليات الجراحية
جانب من اجراء العمليات الجراحية
 
الخميس، 08-05-2025 11:53 م

الوكيل الإخباري-    أجرى المستشفى الميداني الأردني في نابلس العديد من العمليات الجراحية الكبرى والصغرى منذ بدء مهمته بتاريخ 18 آذار، كما يواصل المستشفى أداء واجبه الطبي والإنساني، إذ يستقبل يوميًا ما بين 500 إلى800 مراجع موزعين على عيادات الاختصاص والطوارئ، لتلقي خدمات طبية متخصصة.

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وأكد قائد المستشفى الميداني، أن العمليات الجراحية، التي أجرتها الكوادر الطبية المتخصصة، تأتي ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة التي يقدمها المستشفى لسكان نابلس والمناطق المجاورة.
وأوضح، أن عدد الحالات التي تعامل معها المستشفى منذ بداية المهمة بلغ 14703 حالة، منها 63 عمليات جراحية كبرى و 131 عملية صغرى.


وأضاف، أن المستشفى يشهد إقبالاً متزايدًا من المراجعين، في ظل ما يقدمه من خدمات طبية متميزة، والتي أسهمت في مساندة القطاع الصحي في نابلس تحقيقًا لرسالة القوات المسلحة الأردنية الطبية والإنسانية.


بدوره، بين مدير المستشفى أن العيادات المتخصصة التي تم رفد المستشفى بها استطاعت أن تقدم رعاية صحية وطبية مميزة لسكان محافظة نابلس، مشيرًا إلى أن الكوادر الطبية والتمريضية تسعى ومنذ بدء مهمتها إلى تقديم خدمات طبية نوعية لمراجعي المستشفى.


من جهتهم، عبر أهالي مدينة نابلس عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تقوم بها كوادر المستشفى الميداني الأردني في نابلس، مثمنين ما يبذله الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من جهود متواصلة لتقديم الدعم والمساندة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الضفة الغربية وقطاع غزة.

 
gnews

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