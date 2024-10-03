المستشفى الميداني الأردني للتوليد يتجه لخانيونس اليوم الخميس

الوكيل الإخباري-

بتوجيهات ملكية سامية وبإشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تنطلق اليوم قافلة إلى قطاع غزة تحمل “المستشفى الميداني الأردني للتوليد والخداج / خان يونس”.

اضافة اعلان

ويعتبر هذا المستشفى الأول من نوعه في العالم كونه ميدانيًا، وتم تجهيزه في مدينة الحسين الطبية بالتعاون مع مؤسسة Pious Projects of America.

ويتكون المستشفى من عدة وحدات متطورة، تشمل غرفة عمليات، 4 غرف للولادة، و5 أسرة للإنعاش، و20 سريرًا لقسم ما بعد الولادة.

كما يحتوي على 10 حاضنات خاصة بالخداج، بالإضافة إلى جميع اللوازم اللازمة من منامات وإطعام ووحدات مكملة، بالإضافة إلى وحدة طاقة شمسية لضمان تشغيل المستشفى في الأوقات العادية وخلال انقطاع الكهرباء.

وتتم إدارة المستشفى من قبل طاقم مكون من 82 مختصًا في مختلف التخصصات الطبية والتمريضية من الخدمات الطبية الملكية، مما يضمن تقديم رعاية صحية متميزة.

وتأتي هذه المبادرة الطبية كخطوة إضافية من الأردن لإسناد الأهالي في قطاع غزة، وذلك بعد أقل من شهر من إطلاق مبادرة “استعادة الأمل” لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف في غزة، والتي بدأت بها الخدمات الطبية الأردنية.