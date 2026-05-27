المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 يحتفل بعيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري- احتفلت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10، اليوم الأربعاء، بعيد الأضحى المبارك، في أجواء سادتها مشاعر الأخوة والتراحم، بما يعكس القيم الإنسانية النبيلة التي تحملها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ورسالتها المستمرة في الوقوف إلى جانب الأشقاء والتخفيف من معاناتهم.

وأكد قائد قوة المستشفى أن عيد الأضحى المبارك يُجسد معاني التضحية والبذل والعطاء، ويشكل محطة لتعزيز روح الانتماء والوفاء، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى تواصل أداء واجبها الطبي والإنساني بكل إخلاص وتفانٍ، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وتجسيداً للدور الإنساني الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في خدمة الأشقاء الفلسطينيين.



وفي لفتة وفاء لتضحيات أبطال الجيش العربي، زار وفد من المستشفى أضرحة شهداء الجيش العربي في مدينة نابلس، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، ووضعوا أكاليل الزهور تقديراً لما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن والأمة، واستذكاراً لمسيرة الشرف والفداء التي سطرها نشامى الجيش العربي على أرض فلسطين.



كما زار الوفد منزل المرحومة الحاجة آمنة واكد "أم جمال"، التي انتقلت إلى رحمة الله قبل نحو شهر، والتي قامت خلال حرب عام 1967 بإسعاف جنديين أردنيين من مرتبات الجيش العربي أُصيبا في معركة وادي التفاح، وعقب استشهادهما تولّت دفنهما وبناء ضريحين لهما قرب منزلها، وظلت ترعاهما وتحافظ عليهما على مدار 56 عاماً، في صورة تجسد عمق العلاقة والوفاء بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني.



وأكد قائد قوة المستشفى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستبقى ماضية في رسالتها الإنسانية والطبية تجاه الأشقاء في فلسطين، انطلاقاً من واجبها الإنساني، وانسجاماً مع النهج الأردني الراسخ في دعم صمود الأشقاء والتخفيف من معاناتهم.