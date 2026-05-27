المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 يحتفل بعيد الأضحى المبارك

وأكد قائد قوة المستشفى أن عيد الأضحى المبارك يُجسد معاني التضحية والبذل والعطاء، ويشكل محطة لتعزيز روح الانتماء والوفاء، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى تواصل أداء واجبها الطبي والإنساني بكل إخلاص وتفانٍ، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وتجسيداً للدور الإنساني الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في خدمة الأشقاء الفلسطينيين.
وفي لفتة وفاء لتضحيات أبطال الجيش العربي، زار وفد من المستشفى أضرحة شهداء الجيش العربي في مدينة نابلس، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، ووضعوا أكاليل الزهور تقديراً لما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن والأمة، واستذكاراً لمسيرة الشرف والفداء التي سطرها نشامى الجيش العربي على أرض فلسطين.
كما زار الوفد منزل المرحومة الحاجة آمنة واكد "أم جمال"، التي انتقلت إلى رحمة الله قبل نحو شهر، والتي قامت خلال حرب عام 1967 بإسعاف جنديين أردنيين من مرتبات الجيش العربي أُصيبا في معركة وادي التفاح، وعقب استشهادهما تولّت دفنهما وبناء ضريحين لهما قرب منزلها، وظلت ترعاهما وتحافظ عليهما على مدار 56 عاماً، في صورة تجسد عمق العلاقة والوفاء بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني.
وأكد قائد قوة المستشفى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستبقى ماضية في رسالتها الإنسانية والطبية تجاه الأشقاء في فلسطين، انطلاقاً من واجبها الإنساني، وانسجاماً مع النهج الأردني الراسخ في دعم صمود الأشقاء والتخفيف من معاناتهم.
ويواصل المستشفى الميداني الأردني نابلس/10، منذ بدء مهامه عام 2023، تقديم خدماته الطبية والعلاجية على مدار الساعة، حيث استفاد من خدماته أكثر من 336 ألف مراجع، وأجرى ما يزيد على 2900 عملية جراحية كبرى وصغرى، إلى جانب تقديم خدمات الطوارئ والأشعة والمختبرات والرعاية التمريضية، ضمن منظومة طبية متكاملة تعكس كفاءة وجاهزية كوادر الخدمات الطبية الملكية.
-
أخبار متعلقة
-
جرحى ومرضى غزة يستقبلون عيد الأضحى في مستشفى الهلال الأحمر الأردني
-
القوات المسلحة الأردنية تحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك
-
مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية يتفقد سير العمل بأول أيام العيد
-
مدرب النشامى يعلن أسماء اللاعبين المستبعدين من المنتخب
-
المستشفى الميداني جنوب غزة/10 يستقبل وجهاء فلسطينيين بمناسبة عيد الأضحى
-
وفاة و13 إصابة إثر تصادم مركبتين في جرش
-
كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية
-
مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى