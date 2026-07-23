الخميس 2026-07-23 04:40 م

المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يجري عملية جراحية نوعية

المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يجري عملية جراحية نوعية
المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يجري عملية جراحية نوعية
 
الخميس، 23-07-2026 02:55 م
الوكيل الإخباري- أجرت الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني نابلس/11، عملية جراحية نوعية لفتاة كانت تعاني من كتلة في منطقة الإبط.اضافة اعلان


وأظهرت الفحوصات السريرية والتشخيصية وجود الكتلة، ما استدعى التدخل الجراحي لاستئصالها، حيث أُجريت العملية وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

وبيّن الأطباء أن العملية تكللت بالنجاح، إذ جرى استئصال الكتلة بشكل كامل، وإرسال العينة إلى المختبرات المختصة لإجراء الفحوصات النسيجية اللازمة، وتحديد طبيعتها بدقة، تمهيدًا لاستكمال الخطة العلاجية المناسبة.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تقدمها الخدمات الطبية الملكية، بتوجيهات ملكية سامية، لدعم الأشقاء في محافظة نابلس، وتوفير الرعاية الصحية المتقدمة لهم.

ويُشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 قدّم، منذ بدء مهامه عام 2023، خدماته الطبية لأكثر من 316,395 مراجعًا، وأجرى 2,115 عملية جراحية كبرى وصغرى، إلى جانب تقديم خدمات الطوارئ، والأشعة، والمختبرات، والرعاية التمريضية، ضمن منظومة طبية متكاملة وعلى مدار الساعة.
 
 


gnews

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