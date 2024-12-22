المستشفى الميداني الأردني نابلس/5 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

09:48 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714235 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/5، الأحد، استقبال المرضى في مدينة نابلس لتقديم خدمات طبية وعلاجية شاملة تهدف إلى التخفيف من معاناة الأهل في الضفة الغربية. اضافة اعلان





وأكد قائد قوة المستشفى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الرسالة الإنسانية والطبية السامية التي تحملها المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى التزام الطواقم الطبية بتقديم أفضل الخدمات في ظل الظروف الحالية.



واستقبل المستشفى خلال يومه الأول 899 حالة طبية، شملت عمليات صغرى، متابعة أمراض مزمنة، فحوصات مخبرية، وحالات طارئة باطنية، وذلك من خلال عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات، بما يضمن تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.



ويحتوي المستشفى على عيادات متخصصة تشمل طب الأطفال، النسائية، الباطنية، الجراحة، العظام، الجلدية، العيون، الأذن والأنف والحنجرة، الأسنان، والطب العام. كما يضم غرفتي عمليات كبرى، غرفة عمليات صغرى، غرفتي عناية حثيثة، مختبراً للأشعة والتعقيم، وصيدلية، لتوفير خدمات طبية شاملة تلبي احتياجات المراجعين.



ويضم المستشفى فريقاً طبياً متميزاً من أطباء وممرضين ذوي كفاءة عالية وخبرة واسعة، إضافة إلى كوادر متخصصة في المهن الطبية المساندة، مما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى المعايير.



وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، على دعمها المستمر ومواقفها المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني.