المستشفى الميداني الأردني نابلس/5 يستقبل 17,352 حالة منذ بدء عمله

وقال قائد قوة المستشفى: "إن المستشفى مستمر في أداء واجبه الإنساني والطبي بكل كفاءة واقتدار، لتلبية احتياجات الأهل والاشقاء في مدينة نابلس"، مؤكداً حرص الكوادر الطبية والتمريضية على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية في مختلف التخصصات الطبية.
بدوره، بين مدير المستشفى أن عدد الحالات التي تعامل معها المستشفى منذ بدء عمله في 22 كانون الأول من العام الماضي 17,352 حالة، شملت إجراء 294 عملية جراحية كبرى وصغرى، إضافة إلى استقبال العديد من الحالات المرضية وتقديم الأدوية والعلاجات اللازمة للمراجعين.
من جهتهم، أعرب أهالي مدينة نابلس عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيدين بالدعم المتواصل والمواقف الثابتة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.
يُذكر أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس باشر عمله في 23 من تشرين الثاني 2023، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تعامل معها منذ ذلك الحين 165,578 حالة.
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