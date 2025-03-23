المستشفى الميداني الأردني نابلس 6 يباشر استقبال المرضى

وأكد قائد قوة المستشفى، أن هذه الخطوة تعكس التزام الأردن برسالته الإنسانية والطبية تجاه الشعب الفلسطيني، مبيناً حرص الطواقم الطبية على تقديم خدمات علاجية متقدمة رغم الظروف والتحديات التي تواجه المنطقة.
واستقبل المستشفى خلال يومه الأول 544 حالة طبية، تضمنت عمليات صغرى، ومتابعة أمراض مزمنة، وفحوصات مخبرية، وحالات طارئة باطنية، عبر عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات، لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.
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