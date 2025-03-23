المستشفى الميداني الأردني نابلس 6 يباشر استقبال المرضى

الوكيل الإخباري- باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/6، اليوم الأحد، استقبال المرضى، لتقديم خدمات طبية وعلاجية شاملة تهدف إلى التخفيف من معاناة الأهالي في الضفة الغربية.

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وأكد قائد قوة المستشفى، أن هذه الخطوة تعكس التزام الأردن برسالته الإنسانية والطبية تجاه الشعب الفلسطيني، مبيناً حرص الطواقم الطبية على تقديم خدمات علاجية متقدمة رغم الظروف والتحديات التي تواجه المنطقة.