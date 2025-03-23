الأحد 2025-03-23 10:42 م
 

المستشفى الميداني الأردني نابلس 6 يباشر استقبال المرضى

المستشفى الميداني الأردني نابلس/6 يباشر استقبال المرضى وتقديم خدمات طبية شاملة
المستشفى الميداني الأردني نابلس/6 يباشر استقبال المرضى وتقديم خدمات طبية شاملة
 
الأحد، 23-03-2025 09:01 م

الوكيل الإخباري-   باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/6، اليوم الأحد، استقبال المرضى، لتقديم خدمات طبية وعلاجية شاملة تهدف إلى التخفيف من معاناة الأهالي في الضفة الغربية.

اضافة اعلان


وأكد قائد قوة المستشفى، أن هذه الخطوة تعكس التزام الأردن برسالته الإنسانية والطبية تجاه الشعب الفلسطيني، مبيناً حرص الطواقم الطبية على تقديم خدمات علاجية متقدمة رغم الظروف والتحديات التي تواجه المنطقة.


واستقبل المستشفى خلال يومه الأول 544 حالة طبية، تضمنت عمليات صغرى، ومتابعة أمراض مزمنة، وفحوصات مخبرية، وحالات طارئة باطنية، عبر عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات، لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام يحذّر من رابط احتيالي يرد على هواتف المواطنين يدعوهم للدخول للحصول على سجّل للمخالفات

أخبار محلية الامن يحذر المواطنين من رابط احتيالي حول مخالفات السير

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يشدد على استمرار جهود الأردن لإنهاء معاناة الأهل بغزة

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

أخبار محلية الصفدي ينعى النائب الأسبق هاشم القيسي

الجيش الإسرائيلي: الفرقة 36 تستعد لتنفيذ نشاط عسكري في الجنوب

فلسطين الجيش الإسرائيلي: الفرقة 36 تستعد لتنفيذ نشاط عسكري في الجنوب

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

أخبار محلية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية ولي العهد يحاور شبابا بلواء وادي السير ويشاركهم مأدبة الإفطار

استشهاد طفلة وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شرق رفح

فلسطين استشهاد طفلة وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شرق رفح

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية "أوقاف الكورة" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث



 
 





الأكثر مشاهدة