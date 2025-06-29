الأحد 2025-06-29 06:02 م
 

المستشفى الميداني الأردني نابلس/7 يباشر خدماته الطبية والعلاجية

المستشفى الميداني الأردني نابلس/7
المستشفى الميداني الأردني نابلس/7
 
الأحد، 29-06-2025 04:13 م

الوكيل الإخباري-    باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/7، اليوم الأحد، استقبال المراجعين لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وذلك من أجل التخفيف من آثار المعاناة التي يعيشها الأهالي في الضفة الغربية.

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وقال قائد قوة المستشفى:” إنه جرى اليوم البدء باستقبال المرضى والمراجعين، وذلك في إطار الرسالة الإنسانية والطبية التي تحملها الكوادر الطبية، مؤكداً أن المستشفى يعمل بكل ما لديه من إمكانات لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في مدينة نابلس.


واستقبل المستشفى خلال يومه الأول 670 حالة طبية تضمنت عمليات صغرى وأمراض مزمنة وفحوصات مخبرية وحالات طارئة باطنية، من خلال عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.

 
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