المستشفى الميداني الأردني نابلس/9 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

وقال قائد قوة المستشفى؛ "إن المستشفى بدأ منذ اليوم الأول عمله بكامل طاقته وإمكاناته المتاحة، تجسيداً للرسالة الإنسانية والطبية التي تضطلع بها الكوادر الصحية"، مؤكداً الحرص على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية الآمنة والمتكاملة لمختلف الحالات المرضية.
وبيّن أن المستشفى استقبل خلال يومه الأول (457) حالة طبية، شملت عمليات صغرى، ومتابعة أمراض مزمنة، وفحوصات مخبرية، إضافة إلى حالات طارئة باطنية، جرى التعامل معها من خلال عيادات متخصصة ومجهزة وفق أعلى المعايير الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
الكرك تحيي ذكرى شهداء القلعة بفعالية وطنية ومشاركة واسعة
-
"تجارة الأردن" تشارك باجتماع اتحاد الغرف العربية
-
حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية
-
وزارة الزراعة تنفذ مئات آبار الحصاد المائي في محافظة المفرق
-
المستشفى الميداني الأردني نابلس9 يباشر تقديم خدماته
-
مزارعون في الكرك: متفائلون بتحسن الموسم
-
تمديد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي في المفرق
-
الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2025