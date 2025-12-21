المستشفى الميداني الأردني نابلس/9 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

الوكيل الإخباري- باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/9، الأحد، استقبال المرضى والمراجعين، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي في مدينة نابلس، في إطار الجهود الأردنية المستمرة لدعم ومساندة القطاع الصحي في الضفة الغربية.

وقال قائد قوة المستشفى؛ "إن المستشفى بدأ منذ اليوم الأول عمله بكامل طاقته وإمكاناته المتاحة، تجسيداً للرسالة الإنسانية والطبية التي تضطلع بها الكوادر الصحية"، مؤكداً الحرص على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية الآمنة والمتكاملة لمختلف الحالات المرضية.



وبيّن أن المستشفى استقبل خلال يومه الأول (457) حالة طبية، شملت عمليات صغرى، ومتابعة أمراض مزمنة، وفحوصات مخبرية، إضافة إلى حالات طارئة باطنية، جرى التعامل معها من خلال عيادات متخصصة ومجهزة وفق أعلى المعايير الطبية.