المستشفى الميداني الأردني نابلس9 يباشر تقديم خدماته

وقال قائد قوة المستشفى؛ "إن المستشفى بدأ منذ اليوم الأول عمله بكامل طاقته وإمكاناته المتاحة، تجسيدا للرسالة الإنسانية والطبية التي تضطلع بها الكوادر الصحية"، مؤكدا الحرص على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية الآمنة والمتكاملة لمختلف الحالات المرضية.
وبيّن أن المستشفى استقبل خلال يومه الأول 457 حالة طبية، شملت عمليات صغرى، ومتابعة أمراض مزمنة، وفحوصات مخبرية، إضافة إلى حالات طارئة باطنية، جرى التعامل معها من خلال عيادات متخصصة ومجهزة وفق أعلى المعايير الطبية.
ويضم المستشفى عيادات مختلف التخصصات، تشمل الأطفال، والنسائية، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، والطب العام، إضافة إلى غرفتي عمليات كبرى وصغرى، وغرفتي عناية حثيثة، ومختبر، وقسم أشعة وتعقيم، وصيدلية، بإشراف كادر طبي مؤهل من أطباء وممرضين ومهن طبية مساندة.
وعبّر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على مواقفها المشرفة والداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.
