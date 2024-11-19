المستشفى الميداني الأردني يركيب 161 طرف صناعي في غزة

وقال أخصائي الأطراف الاصطناعية: “إن كوادر المستشفى تمكنت من تركيب 161طرف كان اخرها اليوم، لطفلة كانت تعاني من بتر بعد منطقة الرسغ في يدها اليمنى وجرى التعامل مع الحالة وتركيب طرف صناعي تجميلي للطفلة.
من جانبهم ثمن ذوي الطفلة الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في المستشفى، معبرين عن عميق شكرهم وتقديرهم لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني ودعم قضيتهم العادلة.
يشار الى ان مبادرة استعادة الأمل تم اطلاقها بتوجيهات ملكية سامية لدعم مبتوري الأطراف، وتركيب الأطراف الاصطناعية لمحتاجيها من جميع الأعمار بزمن قياسي ليعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية.
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