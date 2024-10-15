المستشفى الميداني الأردني ينظم حملة للتبرع بالدم لأهالي شمال غزة

06:09 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/706527 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نظم المستشفى الميداني الأردني غزة/79، اليوم الثلاثاء، حملة تبرع بالدم لصالح بنك الدم في شمال القطاع، بهدف تزويدها لمختلف مستشفيات شمال قطاع غزة. اضافة اعلان





وقال قائد قوة المستشفى: "إن الحملة تأتي في إطار الدعم المتواصل والمستمر الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تسهم هذه الحملات في تأمين كميات كافية من الدم للمرضى في المستشفيات المحلية للقطاع لدعم صمودهم وإغاثتهم".



من جانب آخر، قدم المستشفى مساعدات طبية وعلاجية لإسناد المنظومة الصحية الفلسطينية، وذلك كجزء من المسؤولية الإنسانية والطبية للأهل في قطاع غزة.