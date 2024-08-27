المستشفى الميداني الأردني يوزع 5 آلاف طرد تمويني بغزة

وأضاف المناصير، أنه تم توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي القطاع، حيث تم توزيع 5 آلاف طرد تمويني تحتوي على كل الاحتياجات الأساسية والضرورية لمساعدتهم في التغلب على بعض الصعوبات التي تواجههم .
وأشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني استقبل منذ بدء مهامه من تاريخ 20 تشرين الثاني 2023 نحو 171 ألف حالة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن وزارة المياه
-
الرواشدة : طباعة أوراق الاقتراع بعد نشر القوائم النهائية لمرشحي الدوائر المحلية
-
الأردن يدين تخصيص حكومة الاحتلال مبالغ مالية لدعم اقتحامات الأقصى
-
الأردن يعزي السودان بضحايا انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر
-
تشييع جثمان الرائد طارق السرحان من مرتبات الأمن العام
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر
-
ولي العهد يلتقي القريني وابنته
-
حوارية في عجلون حول أهمية المشاركة بالانتخابات
c4m