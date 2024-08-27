المستشفى الميداني الأردني يوزع 5 آلاف طرد تمويني بغزة

11:45 م

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الوكيل الإخباري- - قال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة/3 عصام المناصير، الثلاثاء، إن المستشفى الميداني الأردني قدّم مواد طبية ضرورية للمستشفيات في قطاع غزة من خلال وزارة الصحة الفلسطينية لإدامة العمل في هذه المستشفيات. اضافة اعلان





وأضاف المناصير، أنه تم توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي القطاع، حيث تم توزيع 5 آلاف طرد تمويني تحتوي على كل الاحتياجات الأساسية والضرورية لمساعدتهم في التغلب على بعض الصعوبات التي تواجههم .



وأشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني استقبل منذ بدء مهامه من تاريخ 20 تشرين الثاني 2023 نحو 171 ألف حالة.

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