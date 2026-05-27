المستشفى الميداني جنوب غزة/10 يستقبل وجهاء فلسطينيين بمناسبة عيد الأضحى

كما استقبل المستشفى وفداً رسمياً من منظمة "UK-Med" الطبية البريطانية، حيث جالوا في مختلف الأقسام والمرافق، للاطلاع على سير العمل وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.
من جانبه، رحب قائد قوة المستشفى بالوفود شاكراً لهم هذه اللفتة الطيبة، مؤكداً أن المستشفى مستمر في تقديم أقصى درجات العون والمساعدة الطبية للأهل والأشقاء.
وأكد مدير المستشفى الجاهزية العالية والكاملة لكافة الكوادر الطبية التخصصية والأقسام المساندة، والالتزام بالواجب الإنساني والمهني وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للأشقاء في القطاع.
وتأتي هذه الزيارات تقديراً للجهود الطبية والإنسانية الكبيرة التي تبذلها طواقم المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة لدعم الأشقاء في القطاع، منذ مباشرتها أعمالها الميدانية في منتصف أيار الجاري، وذلك في إطار تعزيز الروابط الأخوية مع الأهل في القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
جرحى ومرضى غزة يستقبلون عيد الأضحى في مستشفى الهلال الأحمر الأردني
-
القوات المسلحة الأردنية تحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك
-
مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية يتفقد سير العمل بأول أيام العيد
-
مدرب النشامى يعلن أسماء اللاعبين المستبعدين من المنتخب
-
المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 يحتفل بعيد الأضحى المبارك
-
وفاة و13 إصابة إثر تصادم مركبتين في جرش
-
كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية
-
مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى