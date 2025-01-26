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المستشفيات الخاصة: افتتاح خط طيران بين الأردن وبنغازي خطوة لتعزيز التعاون الصحي

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أرشيفية
الأحد، 26-01-2025 11:39 ص

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل زيدان المصالحة أهمية افتتاح خط طيران بين الأردن وبنغازي والتي وصفها بالخطوة الاستراتيجية لتعزيز التعاون الصحي والاقتصادي بين الأردن وليبيا.

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وأعرب المصالحة في بيان، للجمعية اليوم الأحد، عن اعتزازه البالغ بالشراكة مع الخطوط الملكية الأردنية، التي أثمرت عن افتتاح خط طيران مباشر يربط بين الأردن وليبيا عبر مطار بنينا في بنغازي، بعد شهرين من تدشين خط جوي مباشر بين الأردن وطرابلس، وهو تتويج لجهود مكثفة استمرت على مدار السنوات الماضية.


وأكد المصالحة أهمية افتتاح خط الطيران في تعزيز التعاون بين الأردن وليبيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في دعم القطاع الصحي الأردني من خلال تسهيل حركة المرضى الليبيين الراغبين في تلقي العلاج في المستشفيات الأردنية، وستعزز من فرص الاستثمار في مجال السياحة العلاجية بين البلدين.


وكانت الخطوط الملكية الأردنية أعلنت أنها ستقوم بتشغيل رحلات جوية بين الأردن وليبيا بمعدل رحلتين أسبوعياً، مع خطط لزيادة عدد الرحلات إلى ثلاث أسبوعياً في المستقبل.


يُذكر أن مطار بنينا الدولي في بنغازي استقبل أولى رحلات الخطوط الملكية الأردنية بعد انقطاع استمر لسنوات، في خطوة استراتيجية لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، حيث شهد المطار مراسم استقبال رسمية للوفد الأردني برئاسة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، ووفد من مسؤولي قطاع الطيران الأردني، وجمعية المستشفيات الخاصة.

 
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