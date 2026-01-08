المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

06:25 م

الوكيل الإخباري- ثمّن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، إعلان وزير الداخلية مازن الفراية عن الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تسهيل إقامة الأجانب في المملكة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني وتبسيط إجراءات الدخول والإقامة. اضافة اعلان





وأشاد الحموري، حسب بيان للجمعية، بقرار منح الأجانب القادمين إلى المملكة إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر بدلًا من شهر واحد عند دخولهم عبر المراكز الحدودية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا لقطاع السياحة العلاجية بشكل خاص، والسياحة بشكل عام.



وأوضح أن هذه الإجراءات تسهم في تشجيع المرضى الوافدين والسياح على القدوم إلى المملكة وقضاء فترات أطول فيها، بما يتيح لهم استكمال العلاج والمتابعة الطبية في المستشفيات الأردنية دون عوائق إدارية، الأمر الذي يعزز من سلامة المرضى قبل عودتهم إلى بلادهم، ويرفع من تنافسية الأردن كوجهة رائدة للسياحة العلاجية في المنطقة.



وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت في سياق التعاون والتواصل القائم بين جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة الداخلية، ضمن الجهود المشتركة الهادفة إلى تذليل المعيقات التي تواجه المرضى الوافدين وتعزيز بيئة جاذبة للسياحة العلاجية في الأردن، حيث تقدمت الجمعية بطلب إلى وزير الداخلية بهذا الخصوص قبل شهرين، وجاءت الاستجابة بشكل إيجابي وسريع بما يؤكد توجه الحكومة إلى تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص.

