المستشفيات الخاصة تستقبل 22 طفلا من جرحى غزة

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل زيدان مصالحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن استقبال الحالات جاء بالتنسيق بين الجهات الحكومية والجمعية لتسهيل هذه المبادرة، حيث جرى توزيع الأطفال على عدة مستشفيات تبرعت بعلاجهم مجاناً.
وأكد مصالحة التزام الجمعية بمواصلة دعم الأهل في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الدفعة تمثل استمرارا لجهود الأردن واستقبال 2000 طفل مريض للعلاج وتلبية للمبادرة الملكية.
وبين أن الحالات التي جرى استقبالها في المستشفيات الخاصة تتضمن إصابات عظام، وحالات بتر تحتاج لتركيب أطراف صناعية، بالإضافة إلى حالات قلب وأخرى تتعلق بالعيون، حيث استقبلت مستشفى الإسراء 6 حالات، ومستشفى الرشيد 4 حالات، ومستشفى الأردن 5 حالات، ومستشفى الاستقلال حالتين، ومستشفى الحياة حالتين، مستشفى التخصصي حالتين، ومستشفى لوزميلا حالة واحدة.
وكانت القوات المسلحة الأردنية وكوادر وزارة الصحة استقبلت 26 طفلاً عبر جسر الملك حسين، حيث تم إعطاؤهم البرنامج الوطني للتطعيم قبل نقلهم إلى المستشفيات.
ويُذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم العلاج اللازم لهؤلاء الأطفال، مع خطط لإعادتهم إلى غزة بعد إتمام العلاج.
ويستمر الأردن في تقديم الدعم الإنساني، مما يعكس روح التضامن مع الشعب الفلسطيني في أوقات الأزمات.
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