الأربعاء 2025-07-16 05:51 م
 

"المستشفيات الخاصة" تناقش تطبيق نظام الفوترة الوطني

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أرشيفية
 
الأربعاء، 16-07-2025 05:04 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، لمناقشة نظام الفوترة الوطني وآلية تطبيقه.

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وأكد رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري، أهمية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تسليط الضوء على نظام الفوترة الإلكتروني الوطني، الهادف إلى رقمنة وتوحيد عملية إصدار الفواتير وتتبعها لضمان الشفافية والالتزام الضريبي، ما يسهل عملية التحقق من صحة الفواتير، ويسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية.


ولفت إلى التحديات التي تواجه تطبيق النظام خاصة مع شركات التأمين وشركات إدارة التأمين ومع الأطباء، داعيا إلى إيجاد الحلول المناسبة حتى تتمكن المستشفيات الخاصة من تطبيق النظام دون تعطيل أعمالها.


من جهته، أكد أبو علي، أهمية تفعيل نظام الفوترة الإلكتروني الوطني لتسهيل عمل المستشفيات الخاصة من ناحية إصدار الفواتير وتحصيل المستحقات، وضمان الشفافية نتيجة لتوثيق جميع المعاملات وتتبعها إلكترونيا.


وأشار إلى أن النظام سيضمن إصدار فواتير ضريبية معتمدة ومطابقة للقوانين، ما يساهم في الحد من التهرب الضريبي من خلال نظام موحد وشفاف، إضافة الى تقليل الأخطاء اليدوية في إصدار الفواتير.

 
 
gnews

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