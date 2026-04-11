"المستقلة للانتخاب": إطلاق فعاليات ورشة "تمكين المرأة الحزبية على مهارات القيادة"

السبت، 11-04-2026 04:48 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم السبت، فعاليات ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "تمكين المرأة الحزبية على مهارات القيادة"، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية الحزبية، ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف مشاركات من إقليمي الشمال والوسط في المملكة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور.

وتأتي هذه الورشة في إطار تعزيز قدرات الأحزاب السياسية وتمكين المرأة من أداء أدوار قيادية فاعلة في الحياة السياسية، وتستمر أعمالها لمدة ثلاثة أيام.


ويقدم البرنامج التدريبي الخبير الدولي الدكتور محسن المرزوق، ويتناول مجموعة من المحاور المتقدمة التي تشمل السرد السياسي، وتحويل التجارب الشخصية إلى أدوات للتأثير والتعبئة، إلى جانب التدريب الإعلامي، ومهارات التحدث أمام الجمهور، وبناء الهوية السياسية والشخصية.

 
 


