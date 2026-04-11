"المستقلة للانتخاب": إطلاق فعاليات ورشة "تمكين المرأة الحزبية على مهارات القيادة"

الوكيل الإخباري- أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم السبت، فعاليات ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "تمكين المرأة الحزبية على مهارات القيادة"، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية الحزبية، ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف مشاركات من إقليمي الشمال والوسط في المملكة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور.

وتأتي هذه الورشة في إطار تعزيز قدرات الأحزاب السياسية وتمكين المرأة من أداء أدوار قيادية فاعلة في الحياة السياسية، وتستمر أعمالها لمدة ثلاثة أيام.