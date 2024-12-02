المستقلة للانتخاب: اختتام أعمال الورشة التدريبية للقيادات الحزبية الشبابية

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الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن اختتام أعمال الورشة التدريبية للقيادات الحزبية الشبابية الذين تقل أعمارهم عن (35) عاما، والتي نظمتها الهيئة واستمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية. اضافة اعلان





وتناولت الورشة التي شارك بها خبراء ومختصين، قيم وأدوات وآليات الحوكمة الحزبية، والاطر الناظمة والتشريعية والنظام الأساسي وأدوات الامتثال التنظيمي.



كما ركز المدربون على آلية بناء الرؤى وصياغة البرامج ( الوطنية والفرعية )، والشفافية والنزاهة والعدالة وتضارب المصالح، والقرار السياسي والإداري.



ويأتي عقد هذه الورشة استمرارا للنهج الذي التزمت به الهيئة المستقلة للانتخاب في الشراكة الاستراتيجية مع الأحزاب السياسية، وتهدف إلى دعم وتطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجال "الحوكمة الداخلية للأحزاب"، والممارسات الدولية الفضلى، والتي تتبعها سلسلة من الورشات التدريبية للقيادات الحزبية الشبابية.