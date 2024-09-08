المستقلة للانتخاب: البطاقة الشخصية شرطٌ أساسيٌّ للاقتراع وتمديد الدوام لتسهيل إصدارها

06:40 م

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الوكيل الإخباري- أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تُعد الوثيقة الأساسية لممارسة حق الانتخاب، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (م) من المادة 4 من قانون الانتخاب. اضافة اعلان





وفي إطار تسهيل إجراءات حصول المواطنين على البطاقة الشخصية، أوضحت الهيئة أن مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرئيسية ستعمل بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل، الذي يصادف يوم الاقتراع، لتمكين المواطنين من استخراج أو تجديد بطاقاتهم الشخصية. كما أعلنت الهيئة عن تمديد ساعات العمل يومي الأحد والاثنين، 8 و9 أيلول، حتى الساعة السادسة مساءً، بهدف تسهيل عملية إصدار البطاقات وضمان جاهزية المواطنين للمشاركة في الانتخابات.



وأضافت الهيئة في بيانها أن وزير الداخلية، مازن الفراية، قرر اعتبار يوم الثلاثاء المقبل يوم دوام رسمي للمكاتب الرئيسية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في العاصمة والمحافظات، لضمان استمرارية الخدمات المتعلقة بإصدار البطاقات الشخصية. ويأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الهيئة المستقلة للانتخاب الهادفة إلى تذليل العقبات أمام المواطنين وضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية بيسر وسهولة.



كما قرر تمديد دوام مكاتب إصدار البطاقات الذكية يومي الأحد والاثنين، لضمان استكمال جميع الطلبات المقدمة، بما يُمكِّن المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية دون عقبات.