"المستقلة للانتخاب": انطلاق برنامج المعهد السياسي للشباب في نسخته الثانية

الوكيل الإخباري- انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من برنامج المعهد السياسي للشباب بنسخته الثانية على التوالي، بمشاركة أكثر من 56 شابا وشابة من ممثلي الأحزاب السياسية إلى جانب ناشطين في العمل العام، ضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت، تأتي المرحلة الأولى كبداية لسلسلة تدريبية متكاملة تتضمن ستة مساقات، تُنفّذ على مدار البرنامج، حيث يشكّل نقطة الانطلاق لبناء قدرات المشاركين وتعزيز مهاراتهم.