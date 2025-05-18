المستقلة للانتخاب: انطلاق ورشة عمل تدريب الميسرين

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن انطلاق اعمال ورشة العمل التدريبية، (بناء الموارد في مجال الديمقراطية والحوكمة والانتخابات)، بهدف الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في الهيئة، وبدعم من الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون وبالشراكة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية.

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وفي بداية الورشة والتي افتتحها المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث أكد على نهج الهيئة في الانفتاح على الشركاء وأهمية التدريب في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحوكمة والانتخابات، وأن العمل على عقد ورش عمل تدريبية يساهم في بناء قدرات العاملين في الهيئة واكسابهم المهارات اللازمة وتأهيلهم ليصبحوا ميسرين معتمدين في الانتخابات.