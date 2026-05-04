المستقلة للانتخاب تحدد مواعيد الاقتراع لانتخابات غرف الصناعة والتجارة

كما قرر المجلس تحديد موعد الاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس غرف التجارة وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية يوم السبت الموافق5/12/2026، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يكون يوم السبت الموافق 12/12/2026، موعدا للاقتراع؛ على ان تكون فترة تقديم طلبات الترشح من 20 /10 إلى 22/ 10 / 2026
وذلك في ضوء تنفيذ كتاب رئيس الوزراء، والمتضمن تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية والتجارية، وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والاشراف عليها، وقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين بإجراء الانتخابات.
