المستقلة للانتخاب تحدد مواعيد الاقتراع لانتخابات غرف الصناعة والتجارة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم السبت الموافق 3/10/2026 موعدا للاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يكون يوم السبت الموافق 10/10/ 2026 موعدا للاقتراع؛ على أن تكون فترة تقديم مواعيد الترشح من تاريخ 26/ 8 إلى 9 /9 / 2026 اضافة اعلان


كما قرر المجلس تحديد موعد الاقتراع لانتخابات  أعضاء مجالس غرف التجارة وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية يوم السبت الموافق5/12/2026، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يكون يوم السبت الموافق 12/12/2026، موعدا للاقتراع؛ على ان تكون فترة تقديم طلبات الترشح من 20 /10  إلى 22/ 10 / 2026 

وذلك في ضوء تنفيذ كتاب  رئيس الوزراء، والمتضمن تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية والتجارية، وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والاشراف عليها، وقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين بإجراء الانتخابات.
 
 


