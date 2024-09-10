المستقلة للانتخاب: تحويل 8 أشخاص للادعاء العام في إربد وضبط أوراق اقتراع مختومة في معان

الوكيل الإخباري- كشف الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة تحويل 8 أشخاص للادعاء العام في دائرة إربد الأولى وتوقيفهم بتهمة الاهمال.

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وقال الرواشدة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على أوراق اقتراع مختومة وغير موقعة في محافظة معان.

وأضاف أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها من قبل الجهات التحقيقية.

وأشار الرواشدة إلى أن ما جرى من مخالفات لن يؤثر على سير العملية الانتخابية.