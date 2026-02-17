المستقلة للانتخاب تخاطب 6 أحزاب لتصويب أنظمتها منها جبهة العمل الإسلامي

وبيّنت "المستقلة للانتخاب" في بيان صحفي الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة، حيث عمّم سجل الأحزاب منذ شهر حزيران الماضي على جميع الأحزاب المسجّلة لديه بضرورة مواءمة أنظمتها الأساسية مع معايير الحاكمية الرشيدة والالتزام بالأطر التنظيمية والقانونية لعمل الأحزاب السياسية.
وأوضح سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأحزاب السياسية التي تم مخاطبتها هي: حزب العمل، حزب النهضة والعمال، الحزب الوطني الدستوري، حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب العمال، وحزب البناء والعمل.
وأكدت الهيئة حرصها على تمكين الأحزاب من استكمال متطلبات الامتثال ضمن المدد المحددة، مشددة في الوقت ذاته على أنها ستطبق المدد والأحكام المنصوص عليها في المادة (33) من قانون الأحزاب السياسية بحق أي حزب لا يلتزم بتزويد سجل الأحزاب بالوثائق والتعديلات المطلوبة بعد انقضاء المهلة الإضافية الممنوحة.
وأضافت "المستقلة للانتخاب" أن الالتزام بأحكام القانون ومبادئ الحاكمية يشكّلان ركيزة أساسية في تطوير العمل.
