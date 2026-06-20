المستقلة للانتخاب تختتم برنامج المعهد السياسي للشباب الحزبي

ويأتي البرنامج، ضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع العهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، على ما أوردت الهيئة في بيان.
وتنوع المشاركون في النسخة الثانية للمعهد السياسي هذا العام بمشاركة شبابية حزبية وغير حزبية من الناشطين بالعمل العام والبالغ عددهم 56 شابا وشابة، وفقًا لبيان، صادر عن الهيئة اليوم السبت.
وتناولت الورشة الأولى، التي قدمها الخبير الدكتور محمد القاسم، عددًا من المحاور المتعلقة بتعريف التواصل السياسي واستراتيجيات التواصل الفعال، وتحليل الرسائل السياسية، ونظريات الاتصال الحديثة، واستراتيجيات التواصل السياسي (المناظرة)، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرقت إلى مهارات وتقنيات التفاوض، وأهمية بناء الشبكات والعلاقات، واستراتيجيات توسيع العلاقات، وإدارة الأزمات والتواصل في الأوقات الصعبة، في حين تناولت الورشة الثانية والتي قدمها الدكتور يوسف منصور، السياسة المالية، والاتفاق الحكومي والدين العام والنمو الاقتصادي، والضرائب والخصخصة وبرامج الشراكة بين القطاع العام والخاص، إلى جانب أهم المصطلحات والمدارس الاقتصادية، والميزة التنافسية، والاقتصاد غير المنظم، والركود والكساد والتضخم.
كما تخلل الورشة، عرض لتجارب المشاركين في التواصل الاجتماعي داخل الحزب ومع الخارج وتبادل الخبرات والتحديات، وعدد من الأنشطة التي قدمها المشاركون.
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