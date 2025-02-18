المستقلة للانتخاب تدرب موظفيها على توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية

ويهدف التدريب إلى تعريف الموظفين بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها في مجالات متعددة، مثل إدارة البيانات الانتخابية، وتحليل المعلومات، وتعزيز التواصل مع الناخبين، بالإضافة إلى تحسين آليات التحقق من صحة المعلومات ومكافحة الأخبار المضللة.
وأكدت الهيئة أن توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية سيساهم في رفع مستوى الدقة والشفافية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة الناخبين. كما شددت على أهمية بناء قدرات كوادرها في هذا المجال لضمان الاستفادة القصوى من هذه التقنيات.
ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الهيئة لتعزيز الجاهزية الانتخابية، وضمان استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في خدمة الناخبين والعملية الديمقراطية بشكل عام.
ويذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قد بدأت بتوظيف الذكاء الاصطناعي من خلال حملة التوعية والتثقيف وتشجيع المشاركة في العملية الانتخابية عبر لوحات الأعمدة والميادين.
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