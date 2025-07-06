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"المستقلة للانتخاب" تسلم حزب جبهة العمل الإسلامي كتابا بمخالفتهم لقانون الأحزاب

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
 
الأحد، 06-07-2025 06:29 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، إن الهيئة تعمل على تطبيق القانون على أي حزبٍ خالف أو سيخالف أحكام قانون الأحزاب أو أيٍّ من القوانين الناظمة للعمل السياسي.

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وأكد المعايطة أن الأصل في العمل الحزبي والسياسي هو العلنية والشفافية، وفق الأسس التشريعية التي قام من أجلها، وواجب أي حزب توثيق مقراته وعقاراته، أو حتى أسماء منتسبيه في سجل الأحزاب وفق القانون؛ كاشفًا أن الهيئة قامت اليوم بتسليم حزب جبهة العمل الإسلامي كتابًا رسميًا بمخالفته قانون الأحزاب، والطلب منه تصويب المخالفات خلال (60) يومًا وفق القانون.


وأوضح المعايطة أن الحزب قد خالف نص المادة (16) من قانون الأحزاب، لاستخدامه مقرًّا غير مثبت في سجلات الهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة إلى عدم وجود يافطة تحمل اسم الحزب؛ مؤكدًا أنه على جميع الأحزاب تزويد الهيئة بكافة المقرات والعقارات المستأجرة باسمها وطبيعة استخدامها، وعدم إخفاء أي معلومة تتعلق بأي من مقار الحزب غير المصرح عنها.

 
 
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