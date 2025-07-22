المستقلة للانتخاب تشارك التربية والتعليم يوما تدريبيا توعويا ضمن برنامج بصمة 2025

اشتمل التدريب والذي تم تنفيذه في 86 مدرسة موزعة على 43 مديرية تربية في جميع محافظات المملكة على مقدمة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والانتخابات التي تديرها الهيئة، ودورها بما يخص الأحزاب، بالإضافة الى تعريف المواطنة والانتماء والحقوق والواجبات لكل مواطن، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة تفاعلية وسيناريوهات عملية تربط الطالب بهذه المفاهيم والدور الإيجابي الذي يمكن للشباب القيام به داخل مدارسهم ومجتمعاتهم، كما تم اطلاع الطلاب على أهمية ادراك المبادئ الأساسية للمشاركة السياسية والتي تضمنت احترام الرأي الاخر ومفهوم سيادة القانون والديمقراطية و العدالة وحقوق الانسان، مما يعزز من انتمائهم لمجتمعهم.
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