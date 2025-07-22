الثلاثاء 2025-07-22 04:50 م
 

المستقلة للانتخاب تشارك التربية والتعليم يوما تدريبيا توعويا ضمن برنامج بصمة 2025

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
 
الثلاثاء، 22-07-2025 04:38 م
الوكيل الإخباري-   شاركت الهيئة المستقلة للانتخاب وزارة التربية والتعليم  يوما تدريبيا توعويا يستهدف طلاب المدارس الحكومية للفئة العمرية (14-16) عام، في جميع محافظات المملكة وذلك  ضمن اجندة برنامج بصمة للعام 2025.اضافة اعلان


 اشتمل التدريب والذي تم تنفيذه في 86 مدرسة موزعة على 43 مديرية تربية في جميع محافظات المملكة على مقدمة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والانتخابات التي تديرها الهيئة، ودورها بما يخص الأحزاب، بالإضافة الى تعريف المواطنة والانتماء  والحقوق والواجبات لكل مواطن، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة تفاعلية وسيناريوهات عملية تربط الطالب بهذه المفاهيم والدور الإيجابي الذي يمكن للشباب القيام به داخل مدارسهم ومجتمعاتهم، كما تم اطلاع الطلاب على أهمية ادراك المبادئ الأساسية للمشاركة السياسية والتي تضمنت  احترام الرأي الاخر ومفهوم سيادة القانون والديمقراطية و العدالة وحقوق الانسان، مما يعزز من  انتمائهم لمجتمعهم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

محافظ البلقاء يتفقد الواقع الخدمي والمائي في قضاء زي.

أخبار محلية محافظ البلقاء يحذر من استمرار الاعتداءات على الأراضي الحرجية

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تشارك التربية والتعليم يوما تدريبيا توعويا ضمن برنامج بصمة 2025

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من أبناء محافظة الزرقاء

أخبار محلية العيسوي: حكمة القيادة الهاشمية وتلاحم أبناء الوطن ضمانة راسخة لسيادة الأردن

النائب السعود يُسهِم بتوفير مساعدات إنسانية لغزة ويبحث سبل إدخالها مع "الخيرية الهاشمية"

شؤون برلمانية النائب السعود يُسهِم بتوفير مساعدات إنسانية لغزة ويبحث سبل إدخالها مع "الخيرية الهاشمية"

لتا

أخبار الشركات توتال للطاقات الأردن تتبرع بأكثر من 800 لوح طاقة شمسية لدعم مشاريع بنك الطعام الأردني وتكية أم علي

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية الملكية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية تجددان اتفاقية تزويد مادة نظير اليودـ131 المشع

غا

فيديو منوع مقطع مريح للأعصاب للبعض

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل



 
 





الأكثر مشاهدة