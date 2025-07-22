المستقلة للانتخاب تشارك التربية والتعليم يوما تدريبيا توعويا ضمن برنامج بصمة 2025

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الوكيل الإخباري- شاركت الهيئة المستقلة للانتخاب وزارة التربية والتعليم يوما تدريبيا توعويا يستهدف طلاب المدارس الحكومية للفئة العمرية (14-16) عام، في جميع محافظات المملكة وذلك ضمن اجندة برنامج بصمة للعام 2025. اضافة اعلان





اشتمل التدريب والذي تم تنفيذه في 86 مدرسة موزعة على 43 مديرية تربية في جميع محافظات المملكة على مقدمة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والانتخابات التي تديرها الهيئة، ودورها بما يخص الأحزاب، بالإضافة الى تعريف المواطنة والانتماء والحقوق والواجبات لكل مواطن، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة تفاعلية وسيناريوهات عملية تربط الطالب بهذه المفاهيم والدور الإيجابي الذي يمكن للشباب القيام به داخل مدارسهم ومجتمعاتهم، كما تم اطلاع الطلاب على أهمية ادراك المبادئ الأساسية للمشاركة السياسية والتي تضمنت احترام الرأي الاخر ومفهوم سيادة القانون والديمقراطية و العدالة وحقوق الانسان، مما يعزز من انتمائهم لمجتمعهم.