المستقلة للانتخاب تشارك كمراقب دولي على الانتخابات في جورجيا

وتلقت الهيئة المستقلة للانتخاب دعوة رسمية من حكومة جورجيا لمراقبة هذه الانتخابات، وذلك لما تتمتع به الهيئة من سمعة طيبة وما تمتلكه من خبرة في إدارة العملية الانتخابية على مستوى الاقليم، والتزامها بقواعد السلوك للمراقبة الدولية على الانتخابات.
ومن الجدير ذكره ان الانتخابات التشريعية والبلدية في جورجيا انطلقت اليوم السبت، وسيشارك العدوان والمجالي في الرقابة على إجراءات الاقتراع وفرز الاصوات حتى اعلان النتائج النهائية.
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