 
السبت 2024-10-26 01:46 م
 

المستقلة للانتخاب تشارك كمراقب دولي على الانتخابات في جورجيا

من مشاركة الهيئة المستقلة في انتخابات جورجيا
من مشاركة الهيئة المستقلة في انتخابات جورجيا
السبت، 26-10-2024 01:13 م
الوكيل الإخباري-  شاركت الهيئة المستقلة للانتخاب كمراقب دولي في الانتخابات التشريعية والبلدية في جورجيا في مدينة تبليسي، ممثلة بعضو مجلس المفوضين الدكتور رائد سامي العدوان والسيد محمد المجالي من وحدة سجل الأحزاب.اضافة اعلان


وتلقت الهيئة المستقلة للانتخاب دعوة رسمية من حكومة جورجيا لمراقبة هذه الانتخابات، وذلك لما تتمتع به الهيئة من سمعة طيبة وما تمتلكه من خبرة في إدارة العملية الانتخابية على مستوى الاقليم، والتزامها بقواعد السلوك للمراقبة الدولية على الانتخابات.

ومن الجدير ذكره ان الانتخابات التشريعية والبلدية في جورجيا انطلقت اليوم السبت، وسيشارك العدوان والمجالي في الرقابة على إجراءات الاقتراع وفرز الاصوات حتى اعلان النتائج النهائية.
 
gnews

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