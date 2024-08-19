المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية ميدانية جديدة

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الوكيل الإخباري- امتدادا لخطة التوعية والتثقيف التي تنفذها الهيئة المستقلة للانتخاب اطلقت اليوم الاثنين الحملة التوعوية الميدانية الخامسة؛ وقد غطت الحملة في يومها الأول مناطق الفحيص ومدينة السلط؛ وشملت الأسواق المحلية , الدوائر الرسمية , مباني البلديات , التجمعات السكانية والشعبية, المطاعم والمقاهي. اضافة اعلان





ويقوم بتنفيذ الحملة التي ستغطي جميع محافظات المملكة خلال الأسبوعين القادمين مجموعة من منتسبي ومنسقي برنامج أنا أشارك والذي تنفذه الهيئة المستقلة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية.



وتهدف الحملة الى التوعية بقانوني الانتخاب والأحزاب وإجراءات الاقتراع.