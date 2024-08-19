المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية ميدانية جديدة

ويقوم بتنفيذ الحملة التي ستغطي جميع محافظات المملكة خلال الأسبوعين القادمين مجموعة من منتسبي ومنسقي برنامج أنا أشارك والذي تنفذه الهيئة المستقلة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
وتهدف الحملة الى التوعية بقانوني الانتخاب والأحزاب وإجراءات الاقتراع.
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