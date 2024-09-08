المستقلة للانتخاب تطلق منصة النتائج للانتخابات النيابية

وتؤكد الهيئة ان إطلاق هذه المنصة قبل يوم الاقتراع بصفتها استحقاق قانوني؛ يأتي من حرصها على تطبيق نهج الشفافية في نشر النتائج؛ داعين المهتمين إلى متابعته ومعرفة النتائج حال صدورها .
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