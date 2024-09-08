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المستقلة للانتخاب تطلق منصة النتائج للانتخابات النيابية

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الأحد، 08-09-2024 11:00 م
الوكيل الإخباري-   اطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب منصة خاصة لنشر نتائج الانتخابات النيابية؛ وذلك بعد إغلاق الصناديق الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤ وبدء مرحلة  الفرز؛ ليصار إلى نشر النتائج أولا بأول حال صدورها؛ وذلك على الرابط https://results.iec.joاضافة اعلان


وتؤكد الهيئة ان إطلاق هذه المنصة قبل يوم الاقتراع بصفتها استحقاق قانوني؛ يأتي من حرصها على تطبيق نهج الشفافية في نشر النتائج؛ داعين المهتمين إلى متابعته ومعرفة النتائج حال صدورها .
 
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