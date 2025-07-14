الإثنين 2025-07-14 02:00 م
 

المستقلة للانتخاب تطلق منصة "جاهز" مطلع الشهر المقبل لتأهيل الكوادر

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب في عمّان
مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب في عمّان
 
الإثنين، 14-07-2025 01:40 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنّها بصدد إطلاق منصّة التدريب الإلكترونيّة "جاهز"، شهر المقبل، بهدف تعزيز جاهزيّة الكوادر العاملة في العمليّة الانتخابيّة وتأهيلها لإدارة العمليّة بكفاءةٍ ومهنيّةٍ، وذلك في إطار استعدادات الهيئة للانتخابات المقبلة.اضافة اعلان


وأكّدت الهيئة أنّ اجتياز البرنامج التدريبيِّ المتاح عبر المنصّة بنجاحٍ، والحصول على شهادةٍ رسميّةٍ معتمدةٍ، يعدُّ شرطًا أساسيًّا للمنافسة على المشاركة في لجان الانتخاب الرئيسية، والكوادر المساندة، بالإضافة إلى ولجان الاقتراع والفرز. كما شدّدت على أنّ هذه الشهادة تشكِّل الخطوة الأولى ضمن مسار المشاركة، دون أن تمثّل ضمانًا نهائيًّا لها، حيث لن يشارك من لم يسجل أو يجتاز البرنامج التدريبي.

وتهدف منصّة "جاهز" إلى إعداد وتأهيل المشاركين بصورةٍ متكاملةٍ ومهنيّةٍ، عبر تعريفهم بالعمليّة الانتخابيّة من مختلف جوانبها القانونيّة والإجرائيّة والفنيّة، وتزويدهم بكافّة المعارف والمهارات اللازمة التي تؤهِّلُهم لتحمُّلِ مسؤوليّاتهم خلال فترة الانتخابات بكلِّ كفاءةٍ واقتدارٍ.

وتأتي هذه المنصّة ضمن استراتيجيّة الهيئة الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات المهنيّة والجودة في إدارة العمليّة الانتخابيّة، من خلال تقديم برامج تدريبيّةٍ متقدّمةٍ لموظّفي المؤسّسات الحكوميّة والرسميّة والعامّة، بالإضافة إلى المؤسّسات الأهليّة ومنظّمات المجتمع المدنيِّ.

كما تتضمّن المنصّة مجموعةً متنوعة من الدورات المكثفة المصمّمة وفق الكفايات والمسميات الوظيفية المعتمدة لدى الهيئة، بما يلبّي مختلف متطلّبات العمل الانتخابي. وتشترط الهيئة على المتقدّمين الالتزام التام بالشروط العامة والخاصة لكل وظيفة، تحقيقًا لأعلى معايير الاحترافية في الأداء.
 
 
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