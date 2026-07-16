المستقلة للانتخاب تكشف عن بديل الرياطي

وجاء في رد الهيئة اعتبار ( السيد بكر يحيى محمد الكساسبة) المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي ( حزب الأمة حالياً) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي السيد حسن الرياطي بعدد الاصوات في القائمة ذاتها، وذلك سنداً لحكم المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله.
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