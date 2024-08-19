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"المستقلة للانتخاب" تنشر أسماء المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية

الانتخابات
الانتخابات
الإثنين، 19-08-2024 05:58 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب نشرها أسماء المرشحين المنتسبين للأحزاب في الدوائر المحلية والتي أفصحت عنهم. لغايات خوض الانتخابات النيابية لعام 2024، والبالغ عددهم (369) مرشحًا ومرشحة في الدوائر المحلية.اضافة اعلان


وأوضحت "المستقلة للانتخاب" أن الأسماء المنشورة على موقعها الإلكتروني (www.iec.jo) تتعلق بالمنتسبين للأحزاب ضمن القوائم المرشحة للدوائر المحلية وفقاً لإفصاحات تلك الأحزاب لدى للهيئة، وأن فترة انتسابهم للأحزاب تفاوتت بين أكثر من ستة أشهر وأقل من ذلك، كما شددت على أنه ليس جميع المرشحين في القوائم الحزبية هم حزبيون.

ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المرشحين على الدوائر المحلية هو (945) مرشحا ومرشحة، منهم (369) حزبيين أفصحت عنهم أحزابهم بنسبة بلغت (38.6%)، موزعين على (18) دائرة انتخابية محلية، في حين أن عدد المرشحين على مقاعد الدائرة العامة المخصصة للأحزاب بلغ (686) مرشحا ومرشحة.
gnews

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