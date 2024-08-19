"المستقلة للانتخاب" تنشر أسماء المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية

وأوضحت "المستقلة للانتخاب" أن الأسماء المنشورة على موقعها الإلكتروني (www.iec.jo) تتعلق بالمنتسبين للأحزاب ضمن القوائم المرشحة للدوائر المحلية وفقاً لإفصاحات تلك الأحزاب لدى للهيئة، وأن فترة انتسابهم للأحزاب تفاوتت بين أكثر من ستة أشهر وأقل من ذلك، كما شددت على أنه ليس جميع المرشحين في القوائم الحزبية هم حزبيون.
ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المرشحين على الدوائر المحلية هو (945) مرشحا ومرشحة، منهم (369) حزبيين أفصحت عنهم أحزابهم بنسبة بلغت (38.6%)، موزعين على (18) دائرة انتخابية محلية، في حين أن عدد المرشحين على مقاعد الدائرة العامة المخصصة للأحزاب بلغ (686) مرشحا ومرشحة.
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