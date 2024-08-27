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"المستقلة للانتخاب" تنشر تفاصيل مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الثلاثاء، 27-08-2024 05:36 م
الوكيل الإخباري-   نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية.اضافة اعلان


وأكّدت "المستقلة للانتخاب" أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزًا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراعٍ وفرز. ويأتي ذلك استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرارٍ بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرةٍ انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيامٍ على الأقل.
 
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