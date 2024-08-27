"المستقلة للانتخاب" تنشر تفاصيل مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية

وأكّدت "المستقلة للانتخاب" أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزًا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراعٍ وفرز. ويأتي ذلك استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرارٍ بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرةٍ انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيامٍ على الأقل.
-
أخبار متعلقة
-
'شي إن' تحذر الأردنيين
-
الأردن يدين الهجمات الإرهابية جنوب غربي باكستان
-
التربية تؤكد ضرورة الالتزام بالأسعار المعتمدة للكتب المدرسية
-
مجموعات امنية في عبدون بعد الاشتباه بـ "كرتونة".. وكانت المفاجأة !
-
دفعها وخنقها وسرق مصاغاتها في الهاشمي
-
تفاصيل قاسية.. وفاة شابة أردنية في أمريكا خلال رحلة بحرية عائلية
-
"المدن والقرى" ينظم ورشة حول إدماج النوع الاجتماعي لفروع الجنوب
-
وزير الداخلية: الإفراج عن عدد من الموقوفين إداريا
c4m